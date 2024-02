Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass kritische Infrastruktur auf eine Art und Weise mit elektrischer Energie versorgt wird, dass ein Ausfall eines Anlagenteils nicht zu einer Unterbrechung führt, die schwerwiegende Konsequenzen nach sich zieht. An dieser Stelle sei beispielhaft auf die Erstfehlersicherheit in Krankenhäusern (in Bereichen der Gruppe 2, Patientenversorgung) oder auf redundante Versorgungskonzepte in Rechenzentren hingewiesen.



Im Falle eines Störlichtbogens werden Niederspannungsanlagen und gegebenenfalls angeschlossene Verkabelungen häufig so stark beschädigt, dass ein kompletter Austausch erfolgen muss. Die Wiederbeschaffungszeit der Anlage, inklusive der Einbringung der Neuanlage, beläuft sich in der Regel auf einen längeren Zeitraum. Es gilt also, die Ausfallzeit so gering wie möglich zu gestalten.



⇨ Mithilfe von aktiven Störlichtbogenschutzsystemen lassen sich Betriebsunterbrechungen von störlichtbogenbehafteten Anlagenteilen auf wenige Stunden reduzieren. Auf diese Art und Weise wird die gewünschte Sicherheit der elektrischen Energieversorgung realisiert.