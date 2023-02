Seit seiner Inbetriebnahme hat das IGM schon zweimal größeren Schaden verhindern können. Einmal stellte sich bei Umbauten an einem Elektroverteiler hinter der USV heraus, dass sich Stromschienen gelockert haben. Doch noch bevor der Leistungsschutzschalter ausgelöst wurde, was einen Ausfall dieses Segments bedeutet hätte, hat das IGM einen optischen und akustischen Alarm ausgegeben. Zugleich informierte das System die diensthabenden Administrator*innen auf seinem Administrator*innen-Monitor sowie per E-Mail darüber, welche Komponenten betroffen sind und welche Grenzwerte überschritten wurden. Diese Informationen werden auch auf dem Display am Elektroverteiler zur Verfügung gestellt. So konnte das Wartungspersonal die Ursache sofort identifizieren und beheben.



Beim zweiten Ereignis zog in einer Mitarbeiter*innen-Küche der eingebaute Herd plötzlich erheblich mehr an Leistung, blieb dabei aber noch unter dem Schwellwert des Leistungsschutzschalters. Auch hier gab das IGM einen Alarm aus. So konnte der defekte Herd außer Betrieb genommen werden, bevor es überhaupt zu einem Ausfall oder gar zu einem Schwelbrand kommen konnte.