Seit Herbst 2023 hat Infineon mit dem System-Kompetenzzentrum in Innsbruck zudem eine fixe Andockstelle für Partner aus Wissenschaft und Industrie geschaffen. Junge Talente finden hier eine Netzwerkplattform für technische Projekte und wissenschaftliche Arbeiten. Ronald Staerz, Infineon-Standortleiter Tirol: „Wir arbeiten in Innsbruck an ganz neuen Referenzsystemen, die in der E-Mobilität, im Life-Science Bereich, bei Wearables, als mobile Roboter in der Industrie, der Logistik oder in der Medizintechnik zum Einsatz kommen."



Durch die „Smart Learning“ Kooperation können die Schulen Infineon Demokits, Sensoren und neueste Hard- und Software Systeme nutzen und sich mit Expert*innen des Unternehmens vernetzen. In der „Smart Learning“ Kooperation in Innsbruck stehen Mikroelektronik-Entwicklungen für die Photovoltaik, Energiespeichersysteme, mobile Robotik oder die Biomedizin im Mittelpunkt. Künftig sind Betriebsbesuche, Gastvorträge, die Teilnahme an Infineon School-Events-, Projekt-Diplomarbeiten oder auch Praktika geplant.