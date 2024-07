Im Gegensatz zu anderen Herstellern bietet Smartfox keinen eigenen dynamischen Stromtarif an, sondern stellt Kund*innen die Möglichkeit bereit, über das My Smartfox Portal von den variierenden Strompreisen auf dem Markt zu profitieren. Kund*innen können festlegen, dass die Verbraucher den günstigen Tarif innerhalb eines bestimmten Zeitraums nutzen oder den dynamischen Stromtarif beziehen, wenn er unter einem bestimmten Preis liegt. Im Gegensatz zu anderen Systemen kann so frei gewählt werden, welcher dynamische Tarif das beste Gesamtpaket darstellt.

Für die Nutzung des dynamischen Stromtarifes ist zudem keine eigene Photovoltaikanlage erforderlich. Das Energiemanagement von Smartfox ist so ausgelegt, dass alle Nutzer*innen – unabhängig von der individuellen Strombezugsquelle – Zugang zu dynamischen Stromtarifen erhalten. Damit will das Unternehmen ermöglichen, die Verbrauchsgewohnheiten so zu steuern, dass Endverbraucher*innen von den stundenbasierten, günstigsten Börsenstromtarifen profitieren.

⇨ Mit einem Rechenbeispiel legt Smartfox den Vorteil des dynamischen Stromtarifs dar:



Angenommen, eine Person fährt einen Tesla Model S mit einer jährlichen Fahrleistung von 20.000 km, was einem Stromverbrauch von rund 4.000 kWh entspricht. In Österreich liegt der durchschnittliche statische Stromtarif im Jahr 2023 bei 0,33 Euro brutto pro kWh. Im Gegensatz dazu lag der durchschnittliche dynamische Stromtarif in den letzten sechs Monaten bei 0,08 Euro pro kWh. Ohne den dynamischen Stromtarif würden 1.320 Euro pro Jahr gezahlt werden müssen. Mit dem dynamischen Tarif reduziert sich die Stromrechnung auf 320 Euro pro Jahr. Somit spart die Person 1.000 Euro jährlich.