Hierzulande sind rund 95 Prozent aller Haushalte auf Smart Meter umgestellt – was durch die regelmäßige Datenübermittlung auch die Nutzung dynamischer Stromtarife ermöglicht – zusätzlich gibt es ein hohes Photovoltaik-Ausbaupotenzial – das macht Österreich zu einem attraktiven Markt für Anbieter wie Soly. „Österreichischen Haushalten in Zeiten schwankender Strompreise und sich verändernder Netz-Rahmenbedingungen günstigen Sonnenstrom zu ermöglichen, treibt uns bei Soly an", erklärt Strobl. Dass Energieversorger ab 2025 mindestens einen dynamischen Stromtarif, der sich stündlich nach dem Börsenpreis richtet, anbieten müssen, sieht man bei Soly als weiteren Antriebsfaktor.



Durch die Installation von Photovoltaik in Kombination mit einem Speicher und optional einer Ladestation sind Verbraucher*innen in der Lage – bei entsprechend smarter Steuerung – unabhängiger zu werden. Dabei soll das Energiemanagementsystem "Soly Brain" helfen: Es vernetzt alle Energiegeräte und -systeme, wie Photovoltaikanlage, Wallbox und Batteriespeicher intelligent miteinander. Basierend auf dem Energieverhalten und -verbrauch optimiert das Soly Brain mithilfe intelligenter Algorithmen die Stromnutzung. „Unsere patentierte Softwarelösung „Soly Brain“ sorgt dafür, dass sich die Anschaffungskosten schneller amortisieren als bei vergleichbaren Anlagen der ersten Generation und stabilisiert gleichzeitig das Netz“, so Strobl.