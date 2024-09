Für eine sichere Zutrittskontrolle sorgt das integrierte Codeschloss. Die Tasten des Zahlenblocks rotieren bei jedem Aufruf, der Code kann so nicht von Dritten abgelesen werden. Auf dem sprachneutralen Interface sind Gruppen und Untergruppen möglich, zum Beispiel für Bewohner*innen eines Teilgebäudes, einer Etage oder einer Wohngemeinschaft. Die Einträge sind mithilfe der Suchfunktion leicht auffindbar.

Dererfolgt mit einem Fingertipp auf den Namen oder via Direktwahl auf dem Ziffernblock.zeigen an, ob es läutet oder ob Bewohner*innen mit Besucher*innen sprechen beziehungsweise die Tür öffnen. Die Gestaltung der Benutzeroberfläche erlaubt eine intuitive Bedienung sowie die vergrößerte Darstellung der Ruftasten.Siedle Touch 5 wird zentral auf eineradministriert. Die Hausverwaltung kann beispielsweise sämtliche Einstellungen, Bewohner*innenwechsel oder Namensänderungen an PC, Tablet oder Laptop umsetzen.



Für den In-Home-Bus sowie für Siedle Access Professional bietet der Hersteller zwei vorkonfigurierte Anlagen mit gebürsteter Edelstahlfront an. Die Audio-Variante verfügt über einen Türlautsprecher, die Video-Variante ist zusätzlich mit der Siedle Kamera 130 ausgestattet, die mit ihrem Erfassungsbereich von 130 Grad und Nachtsicht Sicherheit am Eingang schafft. Wo die Situation einen größeren Blickwinkel erfordert, kommt die Kamera 180 zum Einsatz.