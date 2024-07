Siedle, Hersteller von Türsprechanlagen und Experte in der Gebäudekommunikation, hat in einen weiteren Geschäftsbereich investiert, der in vergangenen Jahren stetig gewachsen ist: Die Prüfung von normengerechter, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Das Unternehmen hat sein Testlabor im deutschen Furtwangen ausgebaut und das Portfolio unter anderem um Funkmessungen ausgeweitet.



Das Labor hat Siedle für rund 1,8 Mio. Euro ausgebaut, nun ging es unter dem neuen Namen Siedle Testlab in Betrieb. Damit untermauert das Unternehmen sein Bekenntnis zum Standort im Schwarzwald. „Siedle investiert hier in ein Geschäftsfeld, das aufgrund der hohen Nachfrage der Kunden stetig gewachsen ist. Dass es zudem von der Baukonjunktur unabhängig ist, ist mit Blick auf die aktuelle Lage in der Branche umso mehr von Bedeutung“, weiß Christoph Weber, Geschäftsführer Technik bei Siedle.