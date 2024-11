Die Trilux-Gruppe, Anbieter von Beleuchtungslösungen, hat den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Ansorg bekannt gegeben. Mit diesem Zusammenschluss erweitert Trilux sein Produkt- und Serviceportfolio im Bereich Retail und stärkt seine Position in internationalen Wachstumsfeldern wie Automobil und Non-Food-Retail.



Ansorg, mit Sitz im deutschen Mülheim, ist ein Spezialist für Beleuchtungskonzepte im Retail-Bereich und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion individueller Lichtlösungen. Die Übernahme sei ein wichtiger Schritt der Wachstumsstrategie von Trilux und ermögliche es, neue Kundensegmente zu erschließen sowie die Präsenz in internationalen Märkten auszubauen, wie die Gruppe informiert.

Für Hubertus Volmert, CEO der Trilux-Gruppe ist die Übernahme von Ansorg ein entscheidender Meilenstein für die Wachstumsstrategie "Retail Growth". Mit Ansorg gewinne Trilux nicht nur ein Unternehmen mit Expertise und Erfahrung, sondern erweitere auch sein Angebot um maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen.