Trilux baut weiter in Zentral- und Osteuropa aus. In der Nähe von Lublin, etwa 160 Kilometer südöstlich der polnischen Hauptstadt Warschau, baut der deutsche Lichtexperte für LED-Beleuchtung ein neues Werk für die Fertigung von Leuchten. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2024 geplant. Neben Produktion, Intralogistik und Montage werden dort produktnahe Verwaltungstätigkeiten, Produktentwicklung sowie IT-Dienstleistungen angesiedelt.

In der Wachstumsstrategie des Unternehmens ist Osteuropa schon länger präsent. Trilux ist seit 33 Jahren in der Vertriebsregion Central Eastern Europe (CEE) tätig und beschäftigt dort rund 80 Mitarbeitende. Die neu geplante rund 23.000 m2 große Produktionsstätte ist eine Ergänzung zu den bestehenden Werken in Arnsberg (Deutschland) und Zaragossa (Spanien), um die Produktionskapazitäten zu erweitern und so die Nachfrage nach energieeffizienten, intelligenten Lichtlösungen bedienen zu können.

