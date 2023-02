Jährlich prämiert ein Team von Retail-Expert*innen die weltweit besten Store-Konzepte. Von 103 Einreichungen aus 31 Ländern wurden nun die Gewinner ausgewählt. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury ist ein Mix aus Ladenarchitektur, Farben, Materialien, Beleuchtung und Visual Merchandising – hier überzeugte der Interspar am Schottentor.



Drei Jahre lang wurde die Sanierung des ehemaligen Bankgebäudes geplant und umgesetzt. In enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt haben PEMA und Interspar nachträgliche Einbauten entfernt, Beschädigungen restauriert und den historischen Zustand wiederhergestellt. Gleichzeitig passten die Innenarchitekten Kulmus Bügelmayer und Interspar-Sortimentsverantwortliche die Räume an die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer*innen an. Die prunkvoll verzierten, gut erhaltenen Räume erstrahlen in neuem Glanz und so ist in der ehemaligen Kassenhalle ein Interspar „de luxe“ entstanden, in Szene gesetzt mit einem Lichtkonzept von Zumtobel.



„Durch individuelle Einrichtung, die gewählten Materialien und ein neues Lichtkonzept konnten wir der Opulenz und Mächtigkeit von Architektur und Raum die Leichtigkeit unseres Sortiments entgegenstellen und somit einen Spannungsbogen aufbauen, der den Einkauf zum Erlebnis macht", beschreibt Christian Webersberger, Leiter Shop-Design und Ladenbau Interspar & Gastronomie.

