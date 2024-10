Smart Meter Adapter ohne Stromversorgung : EVN-Tochter präsentiert "Smongle"

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Der in Niederösterreich entwickelte „Smart Meter-Dongle“ ermöglicht Einblicke in Stromerzeugung und -verbrauch in Echtzeit und eignet sich daher besonders für Energiegemeinschaften. Das Gerät benötigt keine Stromversorgung und liefert alle fünf Sekunden Live-Daten.