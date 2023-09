„Die Integration eines smart vernetzten Beleuchtungssystems erfordert viel fachliches Know-how, Erfahrung und produktspezifisches Wissen“ weiß Helmut Maier, Geschäftsführer von Signify Österreich. „Dabei ist immer öfter Teamwork gefragt. Unser Interact Partner-Programm bietet hierfür die ideale Plattform – es bringt die Expert*innen über Unternehmensgrenzen hinweg an einen Tisch und ermöglicht eine ganz neue, projektorientierte Zusammenarbeit.“



Mit dem neuen Interact Partnerprogramm möchte Signify seine Expertise rund um das intelligente Beleuchtungssystem weitergeben. Ein erster Schritt ist mit der Auftaktveranstaltung in Ansfelden bereits getan. „Die Begeisterung war sowohl beim Kick-off als auch bei unserem ganztägigen Interact Training spürbar“, so Maier über die erste Zusammenkunft der zwölf Interact Partner. Der große Zuspruch und das Engagement der Partner zeige, dass Signify mit der Initiative das richtige Gespür hatte.