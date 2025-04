Photovoltaikanlagen auf Hausdächern, Ladestationen in Carports oder eine neue Wärmepumpe – all diese Technologien stellen das Stromnetz vor neue Herausforderungen. Netz Niederösterreich reagiert mit einer interaktiven Kapazitäts-Karte auf diese Entwicklung. „Das Farbleitsystem zeigt, auf einer interaktiven Karte, auf einen Blick, ob Kapazitäten am gewünschten Anschlusspunkt verfügbar sind, und ein Klick liefert detaillierte Informationen“, erläutert Netz NÖ Geschäftsführer Werner Hengst.

Nicht nur Haushaltskund*innen finden dort Informationen, sondern auch Betreiber*innen von Großanlagen. Auf zwei weiteren Karten bekommen sie einerseits Informationen über das Versorgungsgebiet der Umspannwerke, und andererseits den Status über geplante Ausbauprojekte. „Das bietet nicht nur Energiegemeinschaften eine wertvolle Planungsgrundlage, sondern liefert allen zukünftigen Energieerzeugern entscheidende Informationen” so Hengst.

Für bestehende und zukünftige Energiegemeinschaften sind darüber hinaus die Nahbereichsabfrage und das Versorgungsgebiet der Umspannwerke interessant. Damit sieht man von welchem Umspannwerk und – wenn man seine Zählpunktnummer angibt – auch von welcher Trafostation man versorgt wird.

⇨ Zur Trafo-Karte geht's hier.

⇨ Zur Nahbereichsabfrage geht's hier.

