Während der zwei Praxistage im größten PV-Ausbildungszentrum Österreichs, dem Praxiszentrum Green Village der HTL Bulme in Graz, stehen den Teilnehmer*innen eine breite Auswahl an unterschiedlichen Schulungssituationen zur Verfügung, um das theoretisch erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen: Unterschiedliche PV-Anlagen, Energieoptimierungssysteme, neueste Mess- und Prüfgeräte, Blitz- und Überspannungsschutzgeräte und Smart-Home-Lösungen.



„Die Sonnenstromproduktion wird in Zukunft eine der wichtigsten Säulen unserer Energieversorgung sein. Dementsprechend groß ist daher unser Anspruch an die Anlagen. Gemeinsam mit der TÜV Austria Akademie bieten wir der Branche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an, um ein verlässlicher Partner der Energiewende zu sein“, betont Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria und Mitinitiatorin der PV-Kurse über die Motivation zur Konzeption des Lehrgangs.