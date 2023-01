Das Kärntner Unternehmen Vivatro errichtet in Kooperation mit SKW Sonnenpark Österreichs erstes Erlebnis- & Kompetenzzentrum für Sonnenenergie. Die Umsetzung erfolgt in drei Bauabschnitten und soll 2026 abgeschlossen werden. Dabei besticht das Projekt nicht nur durch die zukunftsweisende und nachhaltige Ausrichtung, sondern auch durch die innovative Architektur mit Integration von Photovoltaik am gesamten Gelände - von farbigen Fassadenmodulen, zu E- Carports, Dachanlagen und vieles mehr. Durch 2000 m2 verbaute Modulfläche und mehr als 350.000 kWh pro Jahr Anlagenleistung in Bauabschnitt 1 und 2 soll sich der Sonnenkraft Campus in Zukunft selber mit Ökostrom versorgen und den gesamten Eigenbedarf damit abdecken. Die Investitionssumme beträgt 8 Mio. Euro.

