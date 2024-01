Drei Kritikpunkte formuliert Österreichs Energie als Vertretung der E-Wirtschaft bereits jetzt: Kritisch wird die Bündelung von Kompetenzen in der Regulierungsbehörde E-Control gesehen. Insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung der Tarifierung wünscht sich die Interessenvertretung, dass der Gesetzgeber grundsätzliche Leitlinien vorgibt, an denen sich die Regulierungsbehörde und die Netzbetreiber künftig orientieren können.

In diesem Zusammenhang fordert die Branche auch eine Anpassung diverser sehr kurzer Fristen. „Allein auf dem Papier wird man den Netzausbau nicht beschleunigen können. Angesichts des beispiellosen Booms im Bereich PV arbeiten die Netzbetreiber bereits jetzt am Limit“, so Schmidt. Eine „echte Beschleunigung" könnte ihr nach schnellere Verfahren, kürzere Lieferzeiten von Komponenten und breitere öffentliche Unterstützung für Netz-Projekte bringen.



Die erstmalige Beschränkung der Einspeiseleistung begrüßt die Branche, hält die Regelung aber für nicht ausreichend. „PV-Anlagen etwa erreichen ihre maximale Leistung nur wenige Stunden im Jahr – die Netze auf allen Ebenen für diese seltenen Spitzen auszubauen, ergibt volkswirtschaftlich wenig Sinn und würde sich umgehend in höheren Netztarifen niederschlagen“, sagt Schmidt.



Auch in anderen Bereichen muss aus Sicht der E-Wirtschaft noch nachgebessert werden: Durch die Bereitstellung von Flexibilität ermöglichen Pumpspeicher und andere Speichersysteme die Integration von PV-Anlagen und Windkraftwerken in das Stromsystem. Um Anreize für Investitionen in diese Anlagen zu setzen, pocht die Interessenvertretung darauf, im ElWG Speicher von Netzentgelten zu befreien.