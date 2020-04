Mobil mit Codeleser

Corona-Zeit ist Weiterbildungszeit: Wer jetzt Zeit und Muße hat, kann diese immerhin dazu nützen, sich wichtiges Rüstzeug für die Arbeit als Elektrotechniker anzueignen. Branchen-Hersteller und -Dienstleister bieten im Moment zahlreiche Videos und Webinare für die Elektriker Weiterbildung.

Dem mobilen Codeleser als Lösung für die Prozessoptimierung widmet sich Schmachtl aktuell in einem Schulungsvideo. Martin Scheuchenpflug vom Vertriebsteam im Automationsbereich informiert darin über unterschiedliche Arten von Codelesern. Was sind die Vorteile und möglichen Anwendungen? Was ist bei der Verwendung zu beachten? Und wo und wie sind Schmachtl-Codeleser am effektivsten einzusetzen? Mehr dazu auf der Unternehmens-Homepage.