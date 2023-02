Die Webinare sind jeweils am Mittwoch um 10 Uhr und dauern rund 45 Minuten. Fragen dazu lassen sich jeweils im Nachhinein via Live-Chat stellen. Ein gutes Angebot für die Elektriker Weiterbildung in Zeiten von Corona.

Die kommenden drei Vorträge stehen bereits fest:

6. Mai: Synergien nutzen – Netzinfrastruktur für den Photovoltaik-Ausbau (Florian Pink, APG)

13. Mai: Energiegemeinschaften aus wirtschaftlicher Sicht (Johannes Hackner, Ingenieur- und Beratungsbüro)

20. Mai: Ist mein Sonnenstrom steuerpflichtig? (Franz Eßletzbichler, Steuerberater)