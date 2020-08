Neuer Designpreis für den E-Schraubendreher

In zweiter Generation ermöglicht speedE® II Handwerkern unterschiedlicher Branchen weltweit vielfältige Nutzungsvorteile durch seine einzigartige Funktionskombination. Der Entwicklungsfortschritt zum Pionier speedE® I aus 2018 ist deutlich erkennbar: Er legt ein noch schnelleres Tempo vor, bietet nach Bedarf mehr Power und ist noch vielseitiger in der Anwendung. Das alles ist nach wie vor in ein ergonomisches, funktionales und vor allem sicheres Designkonzept gekleidet, das ihn zu einem leicht mitzuführenden Alltags-Begleiter macht.

Als E-Bike unter den herkömmlichen Schraubendrehern übernimmt er dank eines Akkus im Griff das kräftezehrende Schrauben automatisch bei 3x so schnellem Tempo als von Hand. Durch einen integrierten Materialschutz-Stopp mit zwei wählbaren Levels für entweder kraftvollere oder feinjustierte Verschraubungen, werden Materialbeschädigungen vorgebeugt. Von Hand kann die Schraube gefühlvoll fixiert werden. Spannungssicher bis 1.000 V AC ist vor allem für das Elektrohandwerk eine bedeutende Erfindung im Bereich Schraubwerkzeuge. Schraubaufgaben, die normalerweise aufgrund der Gefahr von Materialbeschädigungen oder des notwendigen Spannungsschutzes bisher mit herkömmlichen VDE Schraubendrehern verrichtet werden mussten, werden ab sofort deutlich einfacher und effizienter.