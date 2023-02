Das neue Elektriker Werkzeug von Wiha wird von Ärzten und Physiotherapeuten empfohlen: Durch den Ringschalter ist das Bedienen in allen Arbeitspositionen komfortabel möglich. Eine Ring-LED-Leuchte leuchtet das Arbeitsfeld aus.

Profis, die Schraubendreher oft im Dauereinsatz haben, werden durch den Einsatz des ergonomisch konzipierten Werkzeugs in puncto Kraft- und Muskelbeanspruchung in hohem Maße entlastet, da der kräftezehrende Schraubvorgang von Hand entfällt. Muskeln und Sehnen in Händen, Armen sowie dem gesamten Bewegungsapparat werden weniger belastet, was für Anwender vieler Berufsbilder mit tagtäglichem Einsatz von herkömmlichen Schraubwerkzeugen zu einer fühlbaren Gesundheitsschonung führt.