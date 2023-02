In acht Kategorien können jetzt neue kostenlose Messgeräte ausgewählt und angefordert werden. Sie sind entsprechend dem Einkaufswert der unter die Aktion fallenden Messgeräte gruppiert, der schon bei 200 Euro beginnt. Für jede Kategorie kann abhängig vom Einkaufswert ein Produkt aus einer festgelegten Produktpalette über einen autorisierten Fluke Vertriebspartner angefordert werden. Diesen Bonus erhalten Kunden beim Kauf von Geräten von Fluke oder Fluke Networks für elektrische und industrielle Anwendungen sowie von Fluke Kalibriergeräten.

So können beispielsweise bei einem Kauf in Höhe von 200 Euro in Kategorie 1 eine magnetische Aufhängevorrichtung Fluke TPAK, eine gepolsterte Tragetasche zum Schutz eines Messgerätes, ein kontaktloser Spannungsprüfer Fluke 2AC VoltAlert oder eine Schutztasche Fluke MT-8202-05 IntelliTone angefordert werden. In den höchsten Kategorien 7 und 8 steht eine Reihe von Fluke-Messgeräten zur Auswahl, beispielsweise die Wärmebildkamera Fluke TiS20+, ein Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC oder eine Wärmebildkamera PTi 120 im Taschenformat.

Informationen zur Anforderung des kostenlosen Produkts, den zur Verfügung stehenden Produkten sowie die vollständigen Geschäftsbedingungen unter www.fluke.at/freefluke