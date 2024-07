Zuvor hatte Reduxi am Verbund X Accelerator teilgenommen und am Demo Day von Batch 5 den Award für den besten Pitch gewonnen. Aleš Nastran, CEO und Co-Founder von Reduxi, begrüßt die weitere Partnerschaft mit Verbund: „Wir freuen uns, VERBUND als strategischen Investor gewonnen zu haben. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Technologien weiterzuentwickeln und unser Wachstum zu beschleunigen."



„Die Investition in Amibit bietet uns die Möglichkeit, in einen schnell wachsenden Markt zu investieren. Der Reduxi-Controller überzeugt durch seine herausragende Interkonnektivität, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität mit modernen Cloud- und Edge-Computing-Technologien", erklärt Franz Zöchbauer, Managing Director bei Verbund X Ventures, die Wettbewerbsvorteile von Reduxi.



Neben dem Venture-Capital-Fond von Verbund beteiligte sich auch Acex Ltd. an der Finanzierungsrunde, um die Weiterentwicklung und Marktdurchdringung des Heimenergiemanagementsystems (HEMS) zu unterstützen.