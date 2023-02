Werfen wir noch einen Blick in die Anfänge. Welche Geschichte, welche Vision steckt hinter ETHERMA?

Thomas Reiter: Mein Vater, ein Elektrotechniker und Tüftler, war immer schon fasziniert von der Möglichkeit, Strom direkt zum Heizen zu verwenden. Die Variante erst Luft oder Wasser zu erwärmen und dann zum Heizen zu verwenden, fand er schlicht unwirtschaftlich. Nach einem Besuch im Wasserkraftwerk Kaprun ließ ihn die Idee nicht mehr los, sauberen Strom direkt in Wärme zu verwandeln. Ohne Verluste durch Heizkessel uä. Das war der Startschuss für die ETHERMA, und hier stehen wir 40 Jahre später. Leider mittlerweile ohne meine Eltern, aber mit einer neuen Generation.

Wie hat alles angefangen?

Thomas Reiter: ETHERMA wurde 1981 gegründet. Der Start war so wie bei vielen anderen – heute zum Teil Weltkonzernen – wenig glamourös in der Garage und im Wohnzimmer meines Elternhauses in der Nähe von Salzburg. Dort flechtete meine Mutter die ersten Matten unserer Fußbodenheizung. Mein Vater kümmerte sich um den Verkauf und mit jedem Jahr wuchs das Unternehmen ein Stück.

Was waren aus Ihrer Sicht entscheidende Meilensteine?

Thomas Reiter: Aus der Idee meines Vaters, sauberen Strom direkt in Wärme umzuwandeln, entstand 1981 die erste Fußbodenheizung. Meinen Einstieg im Unternehmen 2008 begann ich auch mit einer Produktinnovation und wir führten die ETHERMA LAVA Infrarotheizung als Pionier im österreichischen Markt ein. Wirtschaftlich wichtige Meilensteine sind natürlich der Eintritt in den Deutschen Markt mit der ETHERMA Deutschland 2009, ein Joint Venture mit Jowitherm, das 2018 mit der ETHERMA Benelux gekrönt wurde, und zuletzt natürlich der Einstieg von Viessmann bei ETHERMA. Wir engagierten uns auch immer stark im Bereich der Verbandsarbeit, da Elektroheizungen doch immer neu und innovativ waren und es nicht selten an Normen und Standards fehlt. Diese zu erarbeiten ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit.

Was waren die relevantesten Produktinnovationen?

Thomas Reiter: Dem Erfinderreichtum und der Kreativität meines Vaters sind viele Produktinnovationen zu verdanken. Am Beginn einer solchen Entwicklung stand meistens ein Kundenproblem, das er dann begann mit Skizzen und Berechnungen in seinem Notizblock zu lösen. Dabei entstanden dann neue Produkte, die bis heute weltweit technische Verwendung finden. Peter Reiter war ein Vorreiter auf dem Gebiet der elektrischen Flächenheizung –zahlreiche Patente und der Musterschutz vieler Produkte waren die Folge seines Engagements.

Wie haben Sie den Einstieg in das Unternehmen erlebt?

Thomas Reiter: Der Einstieg in ein Familienunternehmen ist nicht immer leicht. Einerseits erwarten viele Eltern, dass man deren Traum weiterlebt, andererseits können viele aber wiederum nicht loslassen. Vor allem, wenn sie das Unternehmen gegründet haben. Ich denke, es gab keinen tatsächlichen Einstieg – die ETHERMA war immer wie ein Familienmitglied. Sie wurde morgens beim Frühstück besprochen und dann beim Abendessen analysiert. In den Ferien arbeitete ich in der Fertigung. Die Übernahme der Geschäftsleitung hätte ich gerne anders geplant, tatsächlich habe ich dann sehr schnell übernommen, als mein Vater schwer erkrankte.

Sie sind 2008 in das Unternehmen eingestiegen. Was ist Ihnen in diesen 13 Jahren besonders in Erinnerung geblieben?

Thomas Reiter: Was mich wirklich über die Jahre stolz macht, ist, dass sich die ETHERMA von einem doch recht patriarchalisch geführten Unternehmen in ein modernes Unternehmen gewandelt hat, bei dem das Team und eine gemeinsame Vision im Vordergrund stehen. Wir haben es geschafft als ETHERMA Familie zu denken. Natürlich ist mir in diesen letzten 13 Jahren insbesondere das rasante Wachstum im Gedächtnis geblieben. Wir sind extrem schnell gewachsen – das bringt natürlich einiges an Herausforderungen mit sich. Und ich habe immer danach gestrebt die Vision meines Vaters - Gebäude CO2-frei zu beheizen - Wirklichkeit werden zu lassen.