PV-BRANCHE FOLGT DEM RUF VON SUNTASTIC.SOLAR : „40 Prozent der Ausführenden sind hier!“

Aufbruchsstimmung herrschte beim Kick-off-Event von Suntastic.Solar im Park Inn by Radisson. „Wir konnten geschätzt an die 40 Prozent der Ausführenden der österreichischen Photovoltaik-Branche hier in Linz begrüßen“, meint Markus König, der Geschäftsführer des PV-Distributors.