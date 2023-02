Die Geschichte der KATHREIN-Niederlassung in Österreich begann genau am 15. Juli 1970 und jährt sich somit zum fünfzigsten Mal.

Gegründet wurde das Unternehmen von Ing. Anton Kathrein und seinem Sohn Prof. Dr. Dr. Anton Kathrein in Tirol, dem Herkunftsbundesland der Familie Kathrein. Zehn Jahre später erfolgte die Verlegung des Firmensitzes nach Salzburg, und weitere zehn Jahre später, im März 1990, bezog das Unternehmen die Räume in der Gniglerstraße 56, 5020 Salzburg, wo heute noch die KATHREIN Österreich beheimatet ist.

Mit dem Ziel, Menschen und Technologie zusammenzubringen, und begleitet von intensiver Forschung, Entwicklung sowie herausragendem Ingenieurwesen, ist es dem Unternehmen in den letzten 50 Jahren erfolgreich gelungen, sich stets dynamisch weiterzuentwickeln. Angefangen bei klassischen terrestrischen TV-Empfangsprodukten, über Kabel-TV Breitbandtechnologie und Satellitenempfangstechnik, der professionellen Sendetechnik im TV-Broadcast- und im Mobilfunkbereich, bis hin zu den heutigen Produkten im Bereich Streaming, Digitalradio oder Smart-Home Sicherheitstechnik – schon immer steht KATHREIN für die zuverlässige Übertragung von Signalen.

„Bei aller Technik vergisst man schnell, dass es am Ende darum geht, Inhalte zu übertragen, um vielen Menschen zu nützen, sie zu informieren und zu unterhalten. Dabei verändern sich die Signale und auch die Technik im Laufe der Zeit, mit zahlreichen Modernisierungsetappen von analogem zu digitalem Fernsehen, Pay-TV, HDTV bis zum heute dynamisch wachsenden Streaming, von GSM über UMTS und LTE zum heutigen 5G. Aber, und das ist ganz entscheidend, der Nutzen und damit der Anspruch an uns als Technologieunternehmen bleibt“, erklärt Ing. Matthias Zwifl, Geschäftsführer der KATHREIN Digital Systems Vertriebs GmbH. „Daher sind wir außerordentlich stolz, die vergangenen fünfzig Jahre bis einschließlich heute einen aktiven und prägenden Beitrag zur Kommunikationslandschaft in Österreich zu leisten und dabei auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein.“

Im Juni 2019 wurde die KATHREIN Vertriebsgesellschaft m.b.H. im Rahmen der Verselbstständigung des KATHREIN SAT-Bereiches innerhalb der KATHREIN-Gruppe in die KATHREIN Digital Systems Vertriebs GmbH überführt. Als eine hundertprozentige Tochter der KATHREIN Digital Systems GmbH, Rosenheim, führt diese die lange Tradition eines starken, kompetenten Vertriebs- und Servicepartners in Österreich weiter.