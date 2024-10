Unter dem Motto „Heute vernetzt – für morgen gerüstet" stand auch dieses Jahr der Austausch der Elektrobranche im Fokus. Neben Produkterneuerungen im Bereich Nachhaltigkeit und technischen Innovationen der Aussteller bot der diesjährige Partnertreff zudem ein interaktives Messeerlebnis. Zahlreiche Wettbewerbe wie das Sonepar Campus Quiz oder die Alukanal-Challenge forderten Besucher*innen zum Mitmachen auf.



„Die Anzahl der Aussteller und Besucher*innen zeigte uns auch in einem Wirtschaftsjahr wie diesem, welche bedeutende Rolle der Partnertreff in der heimischen Elektrobranche eingenommen hat. Wir sind sehr dankbar für diesenund die Unterstützung unserer Partner*innen und blicken mit positivem Ausblick auf die gemeinsame Zusammenarbeit", zieht Thomas Schaffer , Geschäftsführer von Sonepar Österreich, ein Resümee zum diesjährigen Partnertreff.In diversengab es die Gelegenheit, Neues zu entdecken und die Sonepar-Fachbereiche besser kennenzulernen. Die neu überarbeiteten Sonepar Services konnten erstmalig in größerer Aufbereitung aufzeigen, welche Serviceleistungen der Großhändler anzubieten hat. Ebenfalls wurden die beiden Neuakquisitionenund der Kabelhändlerpräsentiert werden. Messeangebote am Stand der Powerhighlights und ein Meet & Greet mit der heimischen Influencerin der Elektrobranche @electriciangirl_ rundeten den gesamten Auftritt ab.