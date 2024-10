Was ist Novum besonders wichtig?



Schipke: Substanz. Beim aktuellen KI-Hype kommt mir diese ehrlich gesagt oft ein bisschen zu kurz. Künstliche Intelligenz ist kein Selbstzweck und erst recht kein Allheilmittel für alles – auch nicht, wenn es um Batterien geht. Es ist sehr wichtig, jederzeit einschätzen zu können, wie gut die Ergebnisse sind, die künstliche Intelligenz liefert. Das ist eine der Entwicklungen bei Novum, die für unsere Kunden sehr wichtig ist. Wenn unsere KI einen Batteriezustand bestimmt, gibt es immer mindestens eine Kontroll-KI, die angibt, wie vertrauenswürdig das Ergebnis ist. Natürlich sitzen bei uns in letzter Instanz auch noch Menschen, die permanent Plausibilitätschecks durchführen. Das bewerben wir öffentlich nie, weil es für uns einfach eine Selbstverständlichkeit ist – genau wie all die anderen Feinheiten, die am Ende richtig gute Lösungen ausmachen.

Was macht denn eine richtig gute Lösung im Detail aus?



Schipke: Wichtig ist mir, dass all unsere Produkte einfach anzuwenden und zu bedienen sind. Für Speicherbesitzer ist es deshalb ganz leicht, die Vorteile der Novum-KI zu nutzen. Soll die Sicherheit von Batteriespeichern, z.B. permanent überwacht werden, müssen wir nicht einmal vor Ort sein. Alles, was wir dafür brauchen, sind die Daten, die die Batterie ohnehin produziert. Diese holen wir uns in regelmäßigen Abständen über eine Cloudverbindung und berechnen, wie es der Batterie geht, wie lange sie noch halten wird oder wie man sie so nutzt, dass sie möglichst lange hält. Diese Informationen können unsere Kunden dann in einem übersichtlichen Dashboard abrufen und natürlich auch selbst verarbeiten, wenn sie das möchten. Auch die Datensicherheit ist dabei kein Problem. Wir erfüllen höchste Sicherheitsstandards und unsere Server stehen ausschließlich an zertifizierten Standorten in Deutschland. Genau so einfach funktionieren übrigens unsere Batterieschnelltests. Diese können nicht nur den Batteriezustand in Sekundenschnelle bestimmen, sondern lernen permanent dazu. Unsere Kunden haben damit maximale Freiheit und können den Novum Battery Analyzer flexibel für verschiedene Batterietypen einsetzen – egal, ob in der Produktion, der Wiederaufbereitung oder für Second-Life-Cases.

>>> Von der Autobatterie zum Second-Life-Energiespeicher



Wie sieht Ihre Zukunftsvision für die nächste Dekade aus?



Schipke: Die Zukunft von Novum wird auf jeden Fall spannend. Wir werden mit Sicherheit die 10-GW-Marke für überwachte Batterien knacken. Aktuell haben wir zudem bereits über 120.000 Tonnen Batterieschrott eingespart, weil wir diesen Batterien ein zweites Leben ermöglicht haben. Das ist genug, um rechnerisch ganz Deutschland für die nächsten 10 Jahre zu jeder Tages- und Nachtzeit mit erneuerbarem Strom zu versorgen. Der erste Schritt in Richtung Energiewende ist damit getan, reicht aber natürlich noch nicht aus. Wir werden also weiter daran arbeiten, dass jede Batterie nicht nur ein erstes, sondern mindestens ein zweites und bestenfalls sogar ein drittes Leben hat.