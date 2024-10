Die neuen Online-Schulungen bieten die Möglichkeit, sich die Lerninhalte in kurzen Videos anzueignen. Dank der flexiblen Zeiteinteilung können diese Grundlagenschulungen jederzeit absolviert werden. Sie bieten die Möglichkeit, sich damit optimal auf Präsenzschulungen vorzubereiten. Am Ende jeder Online-Schulung winkt ein Zertifikat, das zum Aufstieg in eine höhere Stufe berechtigt.



In weiterführenden Präsenzworkshops hat man zudem die Möglichkeit, das Gelernte aus den Online-Schulungen in die Praxis umzusetzen. Vor Ort begleiten Fachexpert*innen von LST durch die Schulungen und vermitteln sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen. Die sieben Schulungsstandorte von LST befinden sich in Hamburg, Pockau-Lengefeld, Mönchengladbach, Augsburg, Wien, Graz und Innsbruck. Sowohl Weiterbildungen vor Ort bei Kund*innen und Anpassungen der Schulungen an individuelle Ansprüche sind nach Rücksprache mit der zuständigen LST-Niederlassung möglich.