Zum Einsatz kommen in Terrassa heute vor allem Tridonic Konstantstrom-LED-Treiber der Produktfamilie advanced (ADV). An Bushaltestellen und Bahnhöfen werden zudem Geräte aus der excite-Treiberfamilie von Tridonic genutzt. Die corridorFUNCTION sorgt dabei in Kombination mit einem Bewegungsmelder immer für die richtige Beleuchtung und damit in Terrassa für die Sicherheit der Passanten. Hohe Lichtströme werden nur erzeugt, wenn sie auch tatsächlich benötigt werden. Erfasst der Sensor keine Bewegung mehr, senkt sich der Lichtstrom automatisch ab. So wird der Betrieb im Außenbereich noch energie- und kosteneffizienter.

Auch die integrierte Mitternachtsfunktion (chronoSTEP) der Treiber von Tridonic trägt der verringerten Nutzung von Straßen zu bestimmten Tageszeiten Rechnung. Sie erlaubt es, das Beleuchtungsniveau der Straßenleuchten in Terrassa in acht individuellen Dimmstufen und Zeiten zu programmieren. Die unterschiedlichen Beleuchtungsstärken lassen sich dabei vor Ort oder an einem zentralen Schaltschrank programmieren und zeitlich konfigurieren.