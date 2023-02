„Wir freuen uns, dass ABB als globaler Technologie- und Marktführer von Schnellladegeräten mit uns gemeinsam an neuen Lösungen für die steigende Nachfrage unserer Kunden nach Elektromobilität arbeiten wird", erklärt Porsche AG-Vorstandsmitglied Michael Steiner. „Dies ist ein weiterer Meilenstein unserer ,Mission E‘-Strategie in deren Rahmen wir bis 2022 sechs Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren.”