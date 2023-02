WAGO stellt fünf neue Abmantelwerkzeuge vor: Hierzu gehören u. a. ein Universal-Entmanteler, ein Innendosenentmanteler sowie ein Datenkabelentmanteler. Die neuen Werkzeuge manteln z. B. Sensorleitungen ohne Beschädigung der Einzeladern zügig und sicher ab. Dabei sind sie intuitiv und einfach zu bedienen.

Bei der Abisolierzange Quickstrip Vario hat WAGO exzellente Detailarbeit geleistet. So ist zum Abisolieren von Leitern im Querschnittsbereich von 0,03 bis 16 mm² jetzt nur noch ein Werkzeug notwendig. Die Quickstrip Vario arbeitet äußerst präzise. Daher sind keine zusätzlichen Spleißschutzmaßnahmen, wie ein einstellbarer Teilabzug, notwendig.

Die beiden Crimpwerkzeuge Variocrimp 4 und 16 ergänzen das neue Werkzeugprogramm. Sie bringen die Aderendhülsen in eine quadratische Form und ermöglichen so ein schnelles An- und Abklemmen der Leitungen. Die neuen Werkzeuge crimpen die Aderendhülsen gasdicht und schaffen so die Basis für einen sicheren elektrischen Anschluss.

Professionelle Spannungsprüfer gehören heute zur Grundausstattung einer jeden Elektro-fachkraft. WAGO hat zwei neue Spannungsprüfer entwickelt: eine Ausführung mit LED und eine mit LCD Anzeige. Beide Varianten arbeiten im Messbereich bis AC 1.000 V und DC 1.400 V. Sie ermöglichen eine komfortable Einhandprüfung durch Arretierung der beiden Handhaben.