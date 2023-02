Der neue Wiska-Abzweigkasten macht definitiv etwas her: Der Combi 304 ist rund und hat einen Durchmesser von 82 Millimetern bei einer Höhe von 57 Millimetern. In seiner Standardfarbe Schwarz eignet sich der Abzweigkasten auch ideal für Einsätze in Architektur- und Retrodesign-Projekten.

Den Designanspruch des 304 rundet die Switch-Version als Drehschalter im gleichen Stil optimal ab. Abzweigkasten von Wiska bietet kombinierte M20 Gewinde-/Membran-Kabeleinführungen, die mit dem Kabel direkt durch die Membran (IP66) oder per Kabelverschraubung (IP67) mit Fittingen für Wellrohre oder auch Anschlussstutzen für Installationsrohre verwendet werden können. Der flache Deckel des Neuzugangs bei Burisch in Sachen Elektriker Produkte lässt sich als Bajonettverschluss mit nur einer Vierteldrehung schließen. Zwei externe Befestigungslaschen ermöglichen mit einem Abstand von 90 Millimetern eine bequeme Installation.