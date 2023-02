Das Ergebnis des Megaprojekts kann sich sehen lassen: Der Flughafen verfügt dank Tridonic über großflächige Innenbeleuchtung mit Tageslichtnachführung. Die Leuchtensteuerung ist nun remote – also in Echtzeit aus der Ferne – möglich und dabei so akkurat, als würde man die Leuchte aus nächster Nähe bedienen. Für die Steuerung sind die Leuchten intelligent in kleinen Gruppen zusammengefasst und in diesen beliebig und unabhängig voneinander anpassbar. Die Wartung ist besonders einfach: Die Treiber geben selbstständig Auskunft über ihren Betriebszustand und den der Leuchten – und zwar in Echtzeit. Eine permanente Kontrolle fällt somit aus und ein Handeln ist nur im Bedarfsfall notwendig. Dank Predictive Maintenance erhält der Techniker frühzeitig Hinweise zu drohenden Ausfällen oder defekten Komponenten und kann rechtzeitig darauf reagieren. Das bedeutet eine enorme Arbeitserleichterung für Techniker und Gebäudemanager sowie Kostenvorteile. Durch den geringen Standby-Stromverbrauch von nur 0,2 Watt arbeiten die Treiber energieeffizient.

„Wir freuen uns, an diesem globalen und international bedeutenden Mobilitätsprojekt beteiligt zu sein. Dank unseres breiten Portfolios und der Expertise unseres Teams konnten wir schnell passende Lösungen finden und die Anforderungen der Flughafen-Gesellschaft erfüllen“, erklärt Christoph Zimmermann, SVP Global Sales and Communication bei Tridonic. „Mit unseren Lösungen tragen wir nun zu einem angenehmen Aufenthalt der Millionen Fluggäste am Flughafen Peking-Daxing bei.”