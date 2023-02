Megger hält ein reichhaltiges Angebot im Bereich Webinare für die Elektriker Weiterbildung online bereit: Am 11. Mai informiert so Referent Lutz Hulka über Power Diagnostix und die Grundlagen der Teilentladungsmessung. Timo Schappacher widmet sich am 11. und am 18. Mai den Normen im Bereich der Niederspannung.

Ebenfalls interessant für engagierte Elektriker Profis dürfte der Vortrag von Klaus Spitzenberg über Prüfungen im Rahmen einer Schutzinbetriebnahme werden (15. Mai). Um Transformatoren geht es am 18. Mai, wenn Lutz Hulka sich den erweiterten Diagnosemöglichkeiten für die Verlustfaktormessung widmet. Abgeschlossen wird das Webinar Programm für den laufenden Monat am 25. Mai mit dem Thema „Teilentladung: Offline-Prüfung von rotierenden Maschinen“.