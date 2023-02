2009 wurde die AMP von den Gründungsunternehmen AIT, AVL, KTM, Magna, Siemens und Verbund ins Leben gerufen. Zuletzt zählte die Organisation 46 Mitglieder. Name und Gesellschaftsform haben sich gewandelt, die Akteure bleiben die gleichen. Die Leitung des als Smart Mobility Power neu gegründeten Interessenverbands hat wie schon zuvor Heimo Aichmaier (der kürzlich die 5. E-Mobilität.jetzt-Konferenz der WEKA Industriemedien moderierte) als Geschäftsführer inne. Die GmbH widmet sich der strategischen und fachlichen Begleitung für Geschäftsentwicklung, Projektkonzeption und -abwicklung, der Qualifizierung sowie der Organisation von Großevents im Mobilitätsbereich.

Für Verbund-CEO und AMP-Mitbegründer Wolfgang Anzengruber ist klar: „2020 bricht ein Jahrzehnt an, in dem neue Generationen an E-Autos, Ladetechnik und Speicherlösungen geballt auf die Straßen und in die Gebäude kommen. Die Transformation der Wirtschaft und der Mobilität ist eingeleitet, jetzt ist smarte und kraftvolle Umsetzung gefragt.“