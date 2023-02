Entgeltliche Einschaltung

Strom immer : Am Rande des Blackout

Unwetter im Sommer, Schneechaos im Winter und zusätzlich läuft die Netzfrequenz in Europa aufgrund eines Datenfehlers an einem Netzregler in Deutschland aus den Rudern. Ein flächendeckender, längerfristiger Netzausfall war gerade noch zu verhindern.