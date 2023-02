Gut 38.800 gesendete Chatnachrichten und hunderte Video-Calls zeigen, dass die Branche das Event sehr intensiv nutzte, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Insgesamt konnten sich rund 1.500 Teilnehmer bei 73 Ausstellern unterstützt durch ein intelligentes Matchmaking-System über neueste Produktentwicklungen informieren, Geschäftskontakte knüpfen und miteinander in den Dialog treten. Darüber hinaus boten 30 Aussteller-Fachvorträge die Möglichkeit zur Wissenserweiterung in den Bereichen baulicher, anlagentechnischer und organisatorischer Brandschutz. Der auf der Plattform zeitgleich stattfindende Brandschutzkongress mit 40 Vorträgen und Diskussionsrunden – sowohl aus dem Live-Studio als auch über den Stream – begeisterte in drei parallelen Kongresszügen über 700 Teilnehmer.