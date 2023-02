Höhere IT-Verfügbarkeit und Sicherheit : Ausfallsicheres Rechenzentrum für Österreichs größten Verkehrsverbund

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) vereint alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und Burgenland und befördert so jährlich über eine Milliarde Menschen. Damit die Systeme des VOR auch in Zukunft unterbrechungsfrei laufen, wurde die IT-Verfügbarkeit und das IT-Sicherheitslevel durch ein neues Rechenzentrum und eine moderne Glasfaser-Verkabelung erhöht.