Durch ihre Initiative geht die Stadt Bad Dürkheim mit gutem Beispiel voran. Dass neben vier Grundschulen auch insgesamt sieben Kindertagesstätten, zwei Horte sowie der Eingang und das Bürgerbüro des Rathauses mit UV-C-Geräten von Signify ausgestattet wurden, zeigt, was auf kommunaler Ebene möglich ist, wenn es um flächendeckenden Infektionsschutz geht. Auf die besagten Einrichtungen verteilt, konnte Signify insgesamt 15 mobile Philips UVCA200-Desinfektionsgeräte und weitere 85 Philips UV-C Deckenleuchten des Typs SM345C Upper Air installieren.



Die Integration war geprägt von einer engen Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Elektriker*innen, die spezielle UV-C-Schulungen absolvierten und die Geräte anschließend fachgerecht einbauten. Dabei berücksichtigten sie die vorherrschenden Gegebenheiten und machten den Einbau von präzisen Situationsbetrachtungen, wie Größe und Eigenheiten der einzelnen Räume sowie diversen ästhetischen Aspekten abhängig. Mithilfe von Fotos, Skizzen und Querschnitten konnten die Desinfektions- und Deckenbaugeräte nahtlos in die jeweilige Umgebung integriert werden. Den ersten von insgesamt zwei Bauabschnitten schloss Signify bereits im November 2021 ab. Im Februar 2022 folgte schließlich der zweite.



„Wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wie genau wir unsere Schulen, Kindertagesstätten, Horte und auch das Rathaus zu sichereren und hygienischeren Orten machen können“, sagt der Bürgermeister von Bad Dürkheim, Christoph Glogger. „Mit der UV-C-Technologie von Signify haben wir eine langfristige und zukunftsorientiere Lösung gefunden.“



Dauerhafte Desinfektion von Räumen



Das ultraviolette Licht, das bei der UV-C-Technologie zum Einsatz kommt, inaktiviert nicht nur Viren, sondern auch Bakterien und Keime, indem es die die DNA und/oder RNA der Mikroorganismen beschädigt und dadurch unschädlich macht. Laborergebnisse haben bereits gezeigt, dass UV-C-Leuchten zur Desinfektion der oberen Lufträume 99,99 Prozent der SARS-CoV-2-Vieren innerhalb von 10 Minuten inaktivieren können. [i]



„Wir sind stolz, gemeinsam mit der Stadt Bad Dürkheim dieses vielseitige Projekt realisiert haben zu können“, sagt Christian Goebel, Commercial Channel Leader Professional bei Signify DACH. „Herr Glogger und seine Gemeinde haben mit Signify einen Weg eingeschlagen, der hoffentlich auch andere Kommunen, Landkreise und Städte inspiriert. Am Beispiel von Bad Dürkheim wird sichtbar, was mit der flächendeckenden Nutzung der UV-C-Technologie möglich ist.“

______________________________________________________________________________________________________________________________

[i] Das Testmodell wurde mit Philips UV-C-Wandleuchten zur Desinfektion oberer Lufträume durchgeführt. Die Abmessungen des Testraums betrugen ca. 8’x8’x10’, was den Standards der Biosicherheitsstufe 3 entspricht. Weitere Informationen können dem Testbericht, der hier verfügbar ist, entnommen werden.