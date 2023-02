Die Berner Group startete Anfang Juni mit umfangreichen Baumaßnahmen am Standort Braunau. Insgesamt fließt ein "mittlerer siebenstelliger Betrag", also mehrere Millionen Euro, in die verschiedenen Umbaumaßnahmen. Herzstück ist die Errichtung eines neuen Hochregallagers mit 1.000 m² Nutzfläche und 5.500 Paletten-Stellplätzen mit vollautomatischer Ein- und Auslagerung sowie für die Kommissionierung. Das Investitionspaket umfasst darüber hinaus einen Erweiterungsbau für die Aftersales-Abteilung mit eigener Warenanlieferung, die Erneuerung der Brandmeldesysteme und die Expansion des WLAN-Netzwerks zur kompletten Digitalisierung der Logistikprozesse. Zusätzlich werden für die rund 470 Beschäftigten am Standort weitere Pkw-Parkplätze geschaffen und eine zukunftsorientierte Infrastruktur für das Laden von Elektroautos aufgebaut. Braunau ist seit vielen Jahren Hauptsitz der österreichischen Gesellschaft der Berner Group. Bereits 1957 startete das Unternehmen hier seinen Vertrieb von Verbrauchsmaterialien, Profi-Werkzeugen und Chemieprodukten.