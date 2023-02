Durch den Verzicht auf Kunststoffe in diesen Verpackungen kann Signify mehr als 2.500 Tonnen Plastik pro Jahr einsparen. Dies entspricht 125 Millionen PET-Flaschen, die in einer Reihe angeordnet eine Strecke von über 8.000 Kilometern ergeben würden – ungefähr die Distanz von Frankfurt am Main bis nach Peking. Hinzu kommt, dass die neuen Verpackungen kleiner sind, sodass auch beim Transport weniger Emissionen entstehen. Insgesamt können so durch den Transport und die verwendeten Materialien jährlich 6.000 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart werden, was der Menge an CO2 entspricht, die 270.000 ausgewachsene Bäume in einem Jahr aufnehmen können. „Kunststoffabfälle haben sehr negative Auswirkungen auf unseren Planeten und seine Artenvielfalt. Wir haben daher beschlossen, dass wir eine Führungsrolle einnehmen und damit beginnen müssen, kunststofffreie Alternativen zu verwenden. Dies ist aus unserer Sicht der richtige Weg und entspricht den steigenden Erwartungen unserer Kunden“, so Eric Rondolat, CEO von Signify. „Ich freue mich auf den Moment, an dem wir bekanntgeben können, dass wir kein Plastik mehr in unseren Verpackungen verwenden.“