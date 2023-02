Gerald Lehner, Geschäftsführer Burisch Elektro Systemtechnik: “Wir haben uns dazu entschlossen, den Burisch Infotag in den Mai zu verschieben. Unsere Gäste haben so die Möglichkeit bei hoffentlich frühsommerlichen Temperaturen die Neuheiten aus dem Produktprogramm unserer Lieferanten zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum zu erleben, da die Light+Building in den Herbst verschoben wurde. Die Neuheiten werden aber trotzdem gezeigt und das zum ersten Mal am BIT am 14.Mai 2020“.

Der BIT ist ausschließlich geladenen Teilnehmern zugänglich. Wer dabei sein möchte, kann eine Einladung ganz einfach per eMail anfordern: bit@burisch-infotag.com