Willkommen in der VUCA-Welt. Das Wort VUCA stammt aus dem Englischen und bildet sich aus den Anfangsbuchstaben von: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity = VUCA. Im Zuge der Corona-Krise wurde es für uns alle greifbar und erlebbar, dass das Umfeld, in dem wir uns privat und beruflich bewegen, von Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt ist. In sehr kurzer Zeit - und ohne dabei so etwas wie Gewissheit zu haben, ob die getroffenen Entscheidungen die richtigen wären und zu den gewünschten Effekten führen würden - haben die meisten Regierungen rund um die Welt weitreichende Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens verordnet.

In der Konsequenz finden sich heute Unternehmen quer durch alle Branchen und Größenklassen vor existentielle Fragen gestellt: Wie kann die Liquidität gesichert und das Geschäft weiter geführt werden? Wie verändert sich das Kundenverhalten, welche Hilfe bieten Daten bei der Einschätzung der Situation? Welche Möglichkeiten bieten Innovationen, um mit neuen Formen der Wertschöpfung wegbrechendes Kerngeschäft zu kompensieren? Wie verändern sich Führungslogiken und Unternehmenskulturen durch Heimarbeit? Wie kann die Resilienz – zumindest für zukünftige ähnliche Szenarien – gestärkt werden und last but not least, wie kann die eigene Unternehmens-Strategie an die verschiedensten, nun ja lebhaft vorstell- und denkbaren Szenarien angepasst werden.