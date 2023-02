Im DEHN Vorstand folgt Christian Höhler damit auf Dr. Thomas Schöpf, der das Unternehmen verlassen hat und sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen wird.

Christian Höhler hat an der Universität Stuttgart Elektrotechnik studiert und nach seinem Studium 1995 als Entwicklungsingenieur und Projektleiter bei VALEO, einem Hersteller für elektronische Automotive-Komponenten, kundenspezifische Entwicklungsprojekte vorangetrieben.

Als Assistent des Geschäftsführers erlangte er wertvolle Einblicke und Erfahrungen in Unternehmensführung und Veränderungsmanagement, bevor er 1999 die Verantwortung für die Sensoren-Entwicklung Europe übernahm.

Nach weiteren vier Jahren als Leiter Vertrieb eines familiennahen Betriebs im Bereich Produktions- und Automatisierungstechnik wechselte er als Entwicklungsleiter zu WERMA Signaltechnik. Zusätzlich zu dieser Aufgabe übernahm er die Verantwortung für das Qualitätswesen, den Bereich Software sowie für internationale Aufgaben in China.

„Mit Christian Höhler gewinnen wir einen internationalen Entwicklungsexperten, der in seiner DNA auch das Familienunternehmen-Gen trägt, und den vorgeebneten Weg weiter voran treiben wird“, so Dr. Philipp Dehn, Vorsitzender des Vorstands der DEHN SE + Co KG: „Wir freuen uns sehr, ihn im DEHN Vorstand begrüßen zu dürfen.“