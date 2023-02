Sie konnte die Konsumgüter-Sparte erfolgreich auch im Industriebereich platzieren und zuletzt die Rundum-Sorglos-Pakete für den Elektrohandel (Lieferung, Montage, Entsorgung und anderes mehr) etablieren. Mit Jahresbeginn hat Indzi Kodba noch mehr Verantwortung bei Rexel übernommen: Sie ist Geschäftsfeldleiterin Produkte & Gewerbe.

Kodba folgt damit Günther Rauscher nach, der kommendes Jahr in den Ruhestand geht. Daneben ist die Rexel-Managerin vorerst weiterhin in Personalunion auch als Geschäftsfeldleiterin Handel tätig. Die Entscheidung über eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wird in Kürze getroffen.

Das umsatzmäßig größte Geschäftsfeld Produkte & Gewerbe des Großhändlers umfasst ein riesiges Produktportfolio vom klassischen Installationsmaterial über spezialisiertere Produkte für Photovoltaik und E-Mobilität bis hin zu Werkzeugen, Messgeräten und Arbeitskleidung. Vier Business Manager unterstützen Kodba bei ihrer Tätigkeit. Vertrieblich arbeiten sie eng mit den Produktmanagern zusammen und bilden jeweils als Duo sogenannte Category Teams beispielsweise für Licht oder Smart Home.

Ihre vordringlichste Aufgabe sieht Indzi Kodba vorerst darin, die Bedürfnisse der Kunden zu erheben und das Rexel-Angebot entsprechend anzupassen. „Braucht unser Kunde mehr Produkte oder mehr Dienstleistung? Benötigt er Unterstützung im Angebots- oder Bestellwesen? Diese Dinge sehen wir uns zurzeit an. Zugleich wollen wir mehr in die Spezialisierung gehen, sodass jeder Kunde, egal welcher Größe, das richtige Produkt mit der optimalen Dienstleistung erhält.“ Wie das in konkrete Projekte umzusetzen ist, wird demnächst definiert.

Das Geschäftsfeld entwickelte sich zuletzt positiv. „Cocooning in Corona-Zeiten macht sich hier bemerkbar. Die Bereitschaft, ins Eigenheim zu investieren, steigt dadurch“, so Kodba. Auch die Investitionsprämie sorgt für einen Schub. „Das merkt man im Ergebnis des ersten Quartals, und auch die Prognose für das zweite Quartal geht von einem Wachstum aus.“ Ausreißer nach oben hin ist neben den Konsumgütern insbesondere das Photovoltaik-Segment.

Während der Konsumgüterbereich bereits im vergangenen Jahr von Lieferengpässen betroffen war, die auch das Geschäft in 2021 bestimmen, kommt die Thematik auf den Bereich Produkte & Gewerbe mit Verzögerung zu. „Dank unserer vorausschauenden Lagerhaltung sind wir gut aufgestellt. Für den Markt erwarte ich jedoch innerhalb der kommenden Wochen und Monate Lieferengpässe und eventuell Teuerungen.“