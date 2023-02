Auch in Österreich wird dieses Thema immer relevanter – der massive Anstieg an neu zugelassenen E-Autos in den vergangenen Monaten macht den Ausbau einer eichrechtskonformen Ladeinfrastruktur unumgänglich. So wird Österreich bis 2030 ca. 30.000 öffentliche Ladesäulen benötigen, um den Ladebedarf zu decken, ergab eine Studie der Boston Consulting Group. Laut Gesetzgebung müssen zur Abrechnung dienende Messwerte eichrechtskonform und für den Verbraucher überprüfbar sein. Hier trägt das Eichrecht nicht nur dazu bei, die Akzeptanz gegenüber der Elektromobilität zu erhöhen, sondern stärkt auch das Vertrauen der Verbraucher in die Messwerte und eine korrekte Abrechnung. Die Zulassung seiner eichrechtskonformen AC- und DC-Ladestationen in Österreich ist dabei ein bedeutender Faktor, wie auch Claus Drennig, Country Manager Compleo Austria, weiß: „Das ist ein Schritt zu mehr Transparenz und für uns ein wichtiges Anliegen. Denn das schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist für die aufstrebende E-Mobilitätsbranche und die Mobilitätswende ein entscheidender Erfolgsfaktor.“