Rexel Austria hat Veränderungen in der Geschäftsführung und dem Managementteam bekannt gegeben. Rainer Rösener tritt mit Dezember 2024 in die Geschäftsführung ein und übernimmt die Verantwortung als CFO von Franz Xaver Fehringer, der nach über 13 Jahren beim Großhändler in den Ruhestand geht. Zur selben Zeit übernimmt Christian Andre die Rolle als Purchasing Director von Jürgen Luschan.



Rösener hat die Leitung des Controllings, BI & Data Science bei Rexel Austria bereits seit Jahren inne, im April 2024 übernahm er zusätzlich die Geschäftsführung des Tochterunternehmens Comtech IT-Solutions. Bevor er bei Rexel Austria gestartet hat, war der studierte Betriebswirt bei der ÖAG Haustechnik als Finance Director tätig. Fehringer bleibt noch bis Mitte 2025 im Unternehmen und fungiert als Berater. Zudem wird er die Finanzagenden der Rexel Central Europe übernehmen und Robert Pfarrwaller in seiner Rolle als Cluster Director DACH sowie Slowenien unterstützen.



Thomas Stadlhofer, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Rexel Austria bedankt sich bei Fehringer: „Wir wünschen ihm alles Gute, viele neue Abenteuer und vor allem Gesundheit für seinen wohlverdienten Ruhestand."



