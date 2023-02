Für LED-Lampen sei im Zeitraum von 2020 bis 2023 weltweit ein Minus von acht Prozent zu prognostizieren. Dem steht ein voraussichtliches Plus von neun Prozent bei LED-Leuchten gegenüber. Das Connected-Segment dürfte sich in beiden Bereichen überproportional entwickeln und bei Leuchten ein Plus von 25 Prozent erreichen. Im Zeitraum zwischen 2013 und 2020 ist das LED-Segment von 26 Prozent auf einen Anteil von 80 Prozent am Gesamtmarkt gestiegen – "in der DACH-Region liegen wir sogar noch darüber", so Karner.

Der Verkauf verbundener Lichtpunkte legte im selben Zeitraum von neun auf 77 Millionen zu (2019 war er noch bei 56 Millionen gelegen). Der Connected-Anteil am Gesamtumsatz wuchs 2020 um mehr als ein Drittel auf 22 Prozent. Der Markt ist also im Wandel, Connected Lighting entwickelt sich von einer Nischen- zu einer Mainstream-Anwendung.

Für 2021 kündigt Karner zahlreiche Innovationen in diesem Bereich an – sei es ein Philips-Multisensor zur Detektion von Verkehrsunfällen und -lärm oder das Wandschalter-Modul Philips Hue. Letzteres verwandelt herkömmliche Lichtschalter in smarte Schalter. "Ein Highlight, auf das ich mich ganz besonders freue. Damit wird jeder Lichtschalter zu einem Teil des Smart Home."