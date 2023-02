Ganz ähnlich sieht dies auch der Wirtschaftskammer-Funktionär und leidenschaftliche Solateur Daniel Nauschnegg: „Jeder Förder-Euro für den Klimaschutz schafft ein Vielfaches an Wertschöpfung und damit auch Arbeitsplätze.“ Der Geschäftsführer der Energietechnik Nauschnegg und von „Le Naturel“, einem „verpackungsfreien Bioladen“ (beide in Eibiswald), sowie Innungsmeister-Stellvertreter in der Landesinnung Steiermark sieht Chancen für eine Kehrtwende in der Klimapolitik.

Die gegenwärtige Situation hätte vielen die Augen geöffnet, meint er: „Das Coronavirus hat uns erst gezeigt, in welchem Dreck wir sonst das gesamte Jahr über leben. Der Himmel war auf einmal blau und das Meer in Venedig sauber. Die Stickoxid-Konzentrationen in Europa gingen schlagartig zurück.“

So schlimm die Pandemie sein mag, die Folgen einer Zunahme der Erderwärmung um 1,5 bis 2°C seien noch viel schlimmer. Was es daher jetzt brauche, seien Kostenwahrheit – auch was die zum Teil auf die Allgemeinheit abgewälzten Kosten unterschiedlicher Energieformen angeht – und eine vernünftige Förderpolitik.