Die drei Antriebsmodi des neuen E-Transit - "Normal", "Rutschig" und "Eco" - sind auf seinen elektrischen Antriebsstrang zugeschnitten. So kann der Flottenmanager den "Eco"-Mode als Standard setzen und damit entsprechend das Ansprechverhalten und die Höchstgeschwindigkeit reduzieren. Daraus ergibt sich dann nicht nur ein Gewinn an Sicherheit, sondern auch eine Energie-Einsparung von acht bis zehn Prozent, was sich vorteilhaft auf die maximale Reichweite auswirkt.

Als weiteres Feature lässt sich der E-Transit vor Fahrtantritt vortemperieren - also noch im Stand während des Ladevorgangs an der Steckdose heizen oder kühlen. Der Fahrer startet somit mit der vorgewählten Temperatur und mit voller Batterie - eine sinnvolle Funktion zur Maximierung der Reichweite.